#ليبيا_الآن | تجمّع مجلس أعيان مدينة #طرابلس أمام مقر الأمم المتحدة للتعبير عن التضامن مع مدينة #درنة والمطالبة بإنهاء الغارات الجوية، واجتمعوا مع أعضاء من بعثة الأمم المتحدة وسلّموهم بيانًا لإحالته للممثل الخاص والأمين العام.



