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#ليبيا_الآن | تجمّع مجلس أعيان مدينة #طرابلس أمام مقر الأمم المتحدة للتعبير عن…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تجمّع مجلس أعيان مدينة #طرابلس أمام مقر الأمم المتحدة للتعبير عن التضامن مع مدينة #درنة والمطالبة بإنهاء الغارات الجوية، واجتمعوا مع أعضاء من بعثة الأمم المتحدة وسلّموهم بيانًا لإحالته للممثل الخاص والأمين العام.


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