#ليبيا_الآن | نظّمت مراقبة تعليم #صبراتة حملة الكشف المبكر للنظر تستهدف تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي لاكتشاف عيوب النظر التي تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة وعلاجها. ونفذت الحملة كشف على تلاميذ المدرستين في حدة النظر والتأكد من سلامة قاع العين.







