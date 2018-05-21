عاجل

#ليبيا_الآن | نظّمت مراقبة تعليم #صبراتة حملة الكشف المبكر للنظر تستهدف تلاميذ…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظّمت مراقبة تعليم #صبراتة حملة الكشف المبكر للنظر تستهدف تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي لاكتشاف عيوب النظر التي تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة وعلاجها. ونفذت الحملة كشف على تلاميذ المدرستين في حدة النظر والتأكد من سلامة قاع العين.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك