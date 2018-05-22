#ليبيا_الآن| نفى الهلال الأحمرالليبي أمس الثلاثاء في بيان لهم، قيامهم بإي عملية نشل لـ 116 جثة لمهاجرين غير شرعيين جنسيتهم مصرية،
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