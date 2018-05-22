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#ليبيا_الآن| تعرضت بوابة #أوجلة الأمنية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح بثلاث …

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تعرضت بوابة #أوجلة الأمنية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح بثلاث سيارات دفع رباعي، أسفر عن تدمير البوابة بالكامل، واختطاف جندي، حيث تزامن الهجوم على البوابة، هجوم آخر بسيارة مفخخة على بوابة الـ 60 جنوب #إجدابيا، أدى لاستشهاد جنديين من كتيبة 152 مشاة.




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