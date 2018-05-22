#ليبيا_الآن| تعرضت بوابة #أوجلة الأمنية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح بثلاث سيارات دفع رباعي، أسفر عن تدمير البوابة بالكامل، واختطاف جندي، حيث تزامن الهجوم على البوابة، هجوم آخر بسيارة مفخخة على بوابة الـ 60 جنوب #إجدابيا، أدى لاستشهاد جنديين من كتيبة 152 مشاة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 47 دقيقة
#ليبيا_الآن| وصول ودخول ناقلة الغاز اليوم الثلاثاء، إلى ميناء #طرابلس البحري.
تم النشر منذُ 1 ساعة
اكتشاف سبب #سرطان الدم عند الأطفال – الأخبار بدقيقة #برقية_أخبار_الآن
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| زارت بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى ليبيا أمس الإثنين، مقر ا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك