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#ليبيا_الآن| زار قسم الإعلام بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن #طرابلس أمس الإ…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار قسم الإعلام بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن #طرابلس أمس الإثنين، أتناء أذان صلاة المغرب، للوقوف على عمل الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة للمديرية، والاجهزة الأمنية الاخرى المشاركة بخطة تأمين العاصمة طيلة شهر رمضان.




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قناة الان

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