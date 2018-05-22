ليبيا_الآن| زار قسم الإعلام بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن #طرابلس أمس الإ…

#ليبيا_الآن| زار قسم الإعلام بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن #طرابلس أمس الإثنين، أتناء أذان صلاة المغرب، للوقوف على عمل الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة للمديرية، والاجهزة الأمنية الاخرى المشاركة بخطة تأمين العاصمة طيلة شهر رمضان.







