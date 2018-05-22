ليبيا_الآن | إنعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر الأكاديمي حول التنقل البشري تحت عنوا…

#ليبيا_الآن | إنعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر الأكاديمي حول التنقل البشري تحت عنوان “أزمة اللاجئين أو الأزمة الإنسانية؟”، بمشاركة منظمات عالمية وسفراء، حيث أكد سفير #إيطاليا جوزيبي بيروني على إلتزام حرس السواحل الليبي في مكافحة المتاجرين بالبشر، مشددًا على ضرورة إدارة التدفقات حتى سفن المنظمات غير الحكومية.
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