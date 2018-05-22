ليبيا_الآن | تعرضت بوابة #أوجلة الأمنية صباح اليوم لهجوم مسلح بثلاث سيارات دف…

#ليبيا_الآن | تعرضت بوابة #أوجلة الأمنية صباح اليوم لهجوم مسلح بثلاث سيارات دفع رباعي على تمام الساعة السادسة صباحًا، أسفر عن حرق البوابة بالكامل، واختطاف الجندي أرحومة مفتاح إحمودة، ونجاة جندي آخر من الهجوم. وتزامن الهجوم على بوابة أوجلة، مع هجوم آخر بسيارة مفخخة على بوابة الـ 60 جنوب #اجدابيا أدى إلى وفاة جنديين.













