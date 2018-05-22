ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع رئيس لجنة الأزمة في الشر…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع رئيس لجنة الأزمة في الشركة العامة للكهرباء سرت فتحي قرقوم لمتابعة سير عمل الشركة واستعدادات تركيب أعمدة الإنارة الّتي تعمل بالطاقة الشمسية والحلول السريعة لتركيب إنارة مؤقتة على الأبراج، للتقاطعات المهمة داخل المدينة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
فقط الأشخاص الذي أتو ا إلى هذا المكان يعلمون هذا الشعور…هكذا وصف بول بوجبا شعو…
تم النشر منذُ 36 دقيقة
#ليبيا_الآن | بيان المجلس البلدي أبوسليم بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي…
تم النشر منذُ 55 دقيقة
#ليبيا_الآن | أطلق البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية حملة مسح على شواطئ #…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس وأعضاء لج…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك