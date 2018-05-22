ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع رئيس لجنة الأزمة في الشر…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع رئيس لجنة الأزمة في الشركة العامة للكهرباء سرت فتحي قرقوم لمتابعة سير عمل الشركة واستعدادات تركيب أعمدة الإنارة الّتي تعمل بالطاقة الشمسية والحلول السريعة لتركيب إنارة مؤقتة على الأبراج، للتقاطعات المهمة داخل المدينة.