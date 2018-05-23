#ليبيا_الآن| رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”: مجلس النواب ستنتهي ولايته بعد شهرين، ويجب علينا أن نتجه إلى انتخاب مجلس نواب جديد. إننا لم نقدم شيء لهذا البلد لغياب نواب المجلس عن الجلسات دون عذر مقبول، وأن أعضاء المجلس لم يحضروا إلا عند استلام مرتباتهم.
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قناة الان
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