عاجل

#ليبيا_الآن| رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”: مجلس النواب ستنتهي ولايته بعد شهرين…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”: مجلس النواب ستنتهي ولايته بعد شهرين، ويجب علينا أن نتجه إلى انتخاب مجلس نواب جديد. إننا لم نقدم شيء لهذا البلد لغياب نواب المجلس عن الجلسات دون عذر مقبول، وأن أعضاء المجلس لم يحضروا إلا عند استلام مرتباتهم.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك