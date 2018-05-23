ليبيا_الآن| تحت شعار “حس بغيرك”، انطلقت حملية خيرية في #سرت تهدف إلى توزيع س…

#ليبيا_الآن| تحت شعار “حس بغيرك”، انطلقت حملية خيرية في #سرت تهدف إلى توزيع سلال غذائية ومعونات على المتحتاجين في المدينة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا: #داخلية_الوفاق تشارك في تأمين مباريات رباعي #الدوري_الليبي #لكرة_الق…
تم النشر منذُ 46 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
هل تشعر بالتعب اثناء الصيام؟ تعرف كيف تحافظ على طاقتك في #رمضان #رمضان_كريم #…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| في الذكرى الأولى للهجوم مانشيستر الإرهابي، والذ نفذه بريطاني من أص…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك