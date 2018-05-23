ليبيا_الآن| تحت شعار “حس بغيرك”، انطلقت حملية خيرية في #سرت تهدف إلى توزيع س…

#ليبيا_الآن| تحت شعار “حس بغيرك”، انطلقت حملية خيرية في #سرت تهدف إلى توزيع سلال غذائية ومعونات على المتحتاجين في المدينة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.











