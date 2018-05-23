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#ليبيا_الآن| تحت شعار “حس بغيرك”، انطلقت حملية خيرية في #سرت تهدف إلى توزيع س…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تحت شعار “حس بغيرك”، انطلقت حملية خيرية في #سرت تهدف إلى توزيع سلال غذائية ومعونات على المتحتاجين في المدينة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.






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قناة الان

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