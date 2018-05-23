عاجل

#ليبيا_الآن| أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعميم، لمدراء مكاتب التفتيش والمتا…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعميم، لمدراء مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات والمراكز التخصصية والمناطق الصحية والمجمعات الذهبية، بعدم تمكين الأطباء الأجانب من العمل، إلا بعد حصولهم على إذن مزاولة من النقابة العامة لأطباء ليبيا.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك