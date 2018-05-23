ليبيا_الآن| أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعميم، لمدراء مكاتب التفتيش والمتا…

#ليبيا_الآن| أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعميم، لمدراء مكاتب التفتيش والمتابعة بالمستشفيات والمراكز التخصصية والمناطق الصحية والمجمعات الذهبية، بعدم تمكين الأطباء الأجانب من العمل، إلا بعد حصولهم على إذن مزاولة من النقابة العامة لأطباء ليبيا.
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