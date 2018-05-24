ليبيا_الآن | قدّمت بلدية #بنغازي مضخات مياه وأنابيب رش وكوابل لجهاز تشغيل واس…

#ليبيا_الآن | قدّمت بلدية #بنغازي مضخات مياه وأنابيب رش وكوابل لجهاز تشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات المدينة، وكل الإحتياجات المتعلقة. وتم انجاز 90% من المرحلة الأولى لتشغيل شبكات الري وتنسيق الحدائق داخل جزر الدوران (اشبيلية، اوزو، النصب التذكاري جليانة، المدينة الرياضية، البركة، جسر الحديد، جسر الهدف، الماجوري، النهر، السرتي).
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