ليبيا_الآن | قدّمت بلدية #بنغازي مضخات مياه وأنابيب رش وكوابل لجهاز تشغيل واس…

#ليبيا_الآن | قدّمت بلدية #بنغازي مضخات مياه وأنابيب رش وكوابل لجهاز تشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات المدينة، وكل الإحتياجات المتعلقة. وتم انجاز 90% من المرحلة الأولى لتشغيل شبكات الري وتنسيق الحدائق داخل جزر الدوران (اشبيلية، اوزو، النصب التذكاري جليانة، المدينة الرياضية، البركة، جسر الحديد، جسر الهدف، الماجوري، النهر، السرتي).











