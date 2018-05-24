#ليبيا_الآن | أقامت صباح اليوم شركة خدمات النظافة العامة في #القرة_بوللي حملة لإزالة القمامة من المكبات المرحلية الصغيرة ومن وسط المدينة.
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