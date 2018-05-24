ليبيا_الآن | أرسلت وزارة الإقتصاد في الحكومة المؤقتة سلع تموينية للجمعيات التع…

#ليبيا_الآن | أرسلت وزارة الإقتصاد في الحكومة المؤقتة سلع تموينية للجمعيات التعاونية لتوزيعها على المواطنين في مدينة #الأبيار عبر قنوات توزيع صندوق موازنة الاسعار. وباشرت الجمعيات الاستهلاكية توزيع السلع على المواطنين بإشراف مراقب إقتصاد الابيار طاهر القطراني.











