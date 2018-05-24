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#ليبيا_الآن | أرسلت وزارة الإقتصاد في الحكومة المؤقتة سلع تموينية للجمعيات التع…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أرسلت وزارة الإقتصاد في الحكومة المؤقتة سلع تموينية للجمعيات التعاونية لتوزيعها على المواطنين في مدينة #الأبيار عبر قنوات توزيع صندوق موازنة الاسعار. وباشرت الجمعيات الاستهلاكية توزيع السلع على المواطنين بإشراف مراقب إقتصاد الابيار طاهر القطراني.






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