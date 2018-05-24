ليبيا_الآن| تقرير ديوان المحاسبة #الليبي: رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ا…

#ليبيا_الآن| تقرير ديوان المحاسبة #الليبي: رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ارتكب مخالفات مالية بصرف 3 ملاين د.ل، على تذاكر طيران وفنادق لعدد من أعضاء مجلس النواب على الرغم من عدم تبعيتهم المالية لحكومة الوفاق، كما أنفق السراج 15 مليون د.ل مرتبات لـ 57 عضو من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رغم أن الهيئة غير مدرجة مع الجهات الممولة من الخزانة.
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