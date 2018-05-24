عاجل

#ليبيا_الآن| واشنطن بوست: كلما قالت الولايات المتحدة #ليبيا غضبت كوريا الشمالي…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| واشنطن بوست: كلما قالت الولايات المتحدة #ليبيا غضبت كوريا الشمالية.
ترى صحيفة واشنطن بوبست في مقالة تحليلية لها، أن السبب الرئيس في إلغاء القمة بين “دونالد ترامب” و”كم جونغ أون”، جاء بسبب تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية المتكررة أن السيناريو #الليبي سيتكرر في كوريا الشمالية، في حال لم تمتثل الأخيرة للشروط الأمريكية في نزع السلاح النووي.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك