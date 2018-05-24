ليبيا_الآن| واشنطن بوست: كلما قالت الولايات المتحدة #ليبيا غضبت كوريا الشمالي…

#ليبيا_الآن| واشنطن بوست: كلما قالت الولايات المتحدة #ليبيا غضبت كوريا الشمالية.

ترى صحيفة واشنطن بوبست في مقالة تحليلية لها، أن السبب الرئيس في إلغاء القمة بين “دونالد ترامب” و”كم جونغ أون”، جاء بسبب تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية المتكررة أن السيناريو #الليبي سيتكرر في كوريا الشمالية، في حال لم تمتثل الأخيرة للشروط الأمريكية في نزع السلاح النووي.