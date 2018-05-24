عاجل

#ليبيا_الآن| على هامش منتدى “سان بطرسبورغ” الاقتصادي، دعا وزير الخارجية بحكومة …

تم النشر منذُ 53 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| على هامش منتدى “سان بطرسبورغ” الاقتصادي، دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد طاهر سيالة”،الشركات العالمية للاستثمار في #ليبيا، متعهدًا بتوفير التسهيلات اللازمة من أجل البدء بإعادة الإعمار، بعد أن تتفق الأطراف على حل سياسي.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك