#ليبيا_الآن| على هامش منتدى “سان بطرسبورغ” الاقتصادي، دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد طاهر سيالة”،الشركات العالمية للاستثمار في #ليبيا، متعهدًا بتوفير التسهيلات اللازمة من أجل البدء بإعادة الإعمار، بعد أن تتفق الأطراف على حل سياسي.
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