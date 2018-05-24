#ليبيا_الآن| على هامش منتدى “سان بطرسبورغ” الاقتصادي، دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد طاهر سيالة”،الشركات العالمية للاستثمار في #ليبيا، متعهدًا بتوفير التسهيلات اللازمة من أجل البدء بإعادة الإعمار، بعد أن تتفق الأطراف على حل سياسي.