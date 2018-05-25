#السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون باتجاه مدينه #نجران، جنوب غرب المملكة على الحدود مع #اليمن.
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عين ليبيا
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