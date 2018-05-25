عاجل

#السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون باتجاه مدينه #نجران‬⁩، جنوب …

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

#السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون باتجاه مدينه #نجران‬⁩، جنوب غرب المملكة على الحدود مع #اليمن.

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك