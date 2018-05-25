#ليبيا_الآن| أستقبل مُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث #بنغازي، 7 وفيات و 10 جرحى منهم حالات حرجة و متوسطة صباح اليوم، جراء الأنفجار الذي وقع بشارع جمال عبدالناصر بمدينة #بنغازي.
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مصدر الخبر / عين ليبيا
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