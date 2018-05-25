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#ليبيا_الآن| رحل 20 مهاجر غير شرعي من جنسية غينيا كوناكري أمس الخميس، من نزلاء …

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| رحل 20 مهاجر غير شرعي من جنسية غينيا كوناكري أمس الخميس، من نزلاء مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عبر مطار إمعيتيقة الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM.



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