#ليبيا_الآن | دان عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار الهجوم الإرهابي الذي تم عبر سيارة مفخخة استهدفت المدنيين في شارع جمال عبدالناصر، وأعلن أنه، وبعد التواصل مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، تم تشكيل غرفة عمليات طارئة برئاسة وكيل وزارة الصحة د. نادر كويري تضم كافة الأجهزة المعنية.