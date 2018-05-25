#ليبيا_الآن | قدّم مركز تطوير لريادة الأعمال، بدعمٍ من الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تدريبًا للشباب يهدف في مرحلته الاولى إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لإنشاء مشاريعهم التجارية في مجال الطاقات المتجددة.







