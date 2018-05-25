ليبيا_الآن | دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا التفجير الإرهابي الذ…

#ليبيا_الآن | دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع جمال عبد الناصر في مدينة #بنغازي مسببًا سقوط 7 قتلى من بينهم طفلة و11 جريح، بحسب بيان مستشفى الجلاء. وجددت اللجنة تأكيدها على ما يشكله الإرهاب من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ولحق الإنسان في الحياة، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة، وأهمية ملاحقة الإرهابيين وداعميهم وضمان منع إفلاتهم من العقاب.
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