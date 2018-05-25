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#ليبيا_الآن | رحّلت المنظّمة الدولية للهجرة لدى #ليبيا IOM 163 مهاجرًا نيجيريً…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | رحّلت المنظّمة الدولية للهجرة لدى #ليبيا IOM 163 مهاجرًا نيجيريًا غير شرعيًا من الأراضي الليبية إلى بلدهم، حيث استقبلتهم منظمة الهجرة الدولية في #النيجر، ضمن برنامج العودة الطوعية.



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