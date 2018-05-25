ليبيا_الآن | رحّلت المنظّمة الدولية للهجرة لدى #ليبيا IOM 163 مهاجرًا نيجيريً…

#ليبيا_الآن | رحّلت المنظّمة الدولية للهجرة لدى #ليبيا IOM 163 مهاجرًا نيجيريًا غير شرعيًا من الأراضي الليبية إلى بلدهم، حيث استقبلتهم منظمة الهجرة الدولية في #النيجر، ضمن برنامج العودة الطوعية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعًا…
تم النشر منذُ 39 دقيقة
#ليبيا_الآن | إستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | حان الآن موعد آذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة #زليتين. صي…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
يخت صدام حسين يتحول لفندق للمرشدين البحريين
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك