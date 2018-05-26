ليبيا_الآن | تمكّن 140 مهاجرًا من #إرتيريا، #إثيوبيا و #الصومال من الفرار م…

#ليبيا_الآن | تمكّن 140 مهاجرًا من #إرتيريا، #إثيوبيا و #الصومال من الفرار من أحد تجار البشر في #بني_وليد، ولجأوا إلى أحد مساجد المدينة، بينهم 24 مصاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج. وتعزو بعض المصادر الإصابات إلى التعذيب أثناء الأسر، بينما ينسبها آخرون إلى المحاولات المسلحة التي يقوم بها المهربون لاستعادة الأفراد. كما تم نقل اللاجئين إلى مركز اعتقال قصر بن غشير في #طرابلس