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#ليبيا_الآن | ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة تطوير للأبح…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة تطوير للأبحاث قدرة الشباب على المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار، وفي دفع عجلة الإقتصاد الوطني لبناء مستقبل أفضل لـ #ليبيا، بدعمٍ من الإتحاد الأوروبي، لتمكين الشباب من توظيف طاقاتهم الإبداعية في خدمة بلادهم.

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