ليبيا_الآن | ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة تطوير للأبح…

#ليبيا_الآن | ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة تطوير للأبحاث قدرة الشباب على المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار، وفي دفع عجلة الإقتصاد الوطني لبناء مستقبل أفضل لـ #ليبيا، بدعمٍ من الإتحاد الأوروبي، لتمكين الشباب من توظيف طاقاتهم الإبداعية في خدمة بلادهم.