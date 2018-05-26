ليبيا_الآن | ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة تطوير للأبح…

#ليبيا_الآن | ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة تطوير للأبحاث قدرة الشباب على المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار، وفي دفع عجلة الإقتصاد الوطني لبناء مستقبل أفضل لـ #ليبيا، بدعمٍ من الإتحاد الأوروبي، لتمكين الشباب من توظيف طاقاتهم الإبداعية في خدمة بلادهم.
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