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#ليبيا_الآن | أقام الإتحاد الليبي لكرة القدم عدة دورات تدريبية حول شـروط التقـد…

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقام الإتحاد الليبي لكرة القدم عدة دورات تدريبية حول شـروط التقـدم لـرخص التـدريب المعتمـدة من الاتحـاد الإفـريقي لكـرة القـدم في إطار الخطة الموضوعة من الاتحاد لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال التدريب وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.




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