#ليبيا_الآن| من هو “هارون عطايا القطعاني”، اللذي أطلق آمر القوات الخاصة “اللواء ونيس بوخمادة” اسمه على العملية العسكرية في #درنة؟

هو الملازم “هارون عطايا القطعاني”، أحد عناصر كتيبة 108 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية المشاركة في تحرير #درنة، خريج الدفعة الـ50 من الكلية العسكرية سنة 2017.

استشهد في الاشتباكات التي شهدها محور #وادي_تمسكت جنوب غرب #درنة .