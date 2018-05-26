#ليبيا_الآن|بحث “سعد عقوب” وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقت، مع مندوب عن منظمة الصحة العالمية مكتب #ليبيا “عبد العزيز الحلفي”، الوضع الصحي في البلاد وسبل مواجهة التحديات التي تعيق تحسين القطاع الصحي.
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