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#ليبيا_الآن|بحث “سعد عقوب” وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقت، مع مندوب عن …

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن|بحث “سعد عقوب” وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقت، مع مندوب عن منظمة الصحة العالمية مكتب #ليبيا “عبد العزيز الحلفي”، الوضع الصحي في البلاد وسبل مواجهة التحديات التي تعيق تحسين القطاع الصحي.

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قناة الان

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