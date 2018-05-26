ليبيا_الآن| كشف حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أن ا…

#ليبيا_الآن| كشف حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أن الوزير بالحكومة المؤقتة الذي ذكر في تقرير “ديوان المحاسبة” في #طرابلس، هو نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة لشؤون الأمن “المهدي اللباد” والذي أحيل للنائب العام للتحقيق معه في مزاعم انفاق مبلغ 450 د.ل.
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