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#ليبيا_الآن| كشف حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أن ا…

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| كشف حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أن الوزير بالحكومة المؤقتة الذي ذكر في تقرير “ديوان المحاسبة” في #طرابلس، هو نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة لشؤون الأمن “المهدي اللباد” والذي أحيل للنائب العام للتحقيق معه في مزاعم انفاق مبلغ 450 د.ل.

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