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#ليبيا_الآن| “انتصار محمد”، المسؤولة الإعلامية في غرفة عمليات #سرت التابعة لل…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| “انتصار محمد”، المسؤولة الإعلامية في غرفة عمليات #سرت التابعة للقوات المسلحة الليبية: لا صحة للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن وجود توتر في منطقة الهلال النفطي، الأمور هناك تسير بوتيرة طبيعية جدًا، وعلى الإعلام التأكد من صدقية الخبر قبل نقله.

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