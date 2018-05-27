ليبيا_الآن| “انتصار محمد”، المسؤولة الإعلامية في غرفة عمليات #سرت التابعة لل…

#ليبيا_الآن| “انتصار محمد”، المسؤولة الإعلامية في غرفة عمليات #سرت التابعة للقوات المسلحة الليبية: لا صحة للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن وجود توتر في منطقة الهلال النفطي، الأمور هناك تسير بوتيرة طبيعية جدًا، وعلى الإعلام التأكد من صدقية الخبر قبل نقله.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| استمرار أعمال الصيانة في مطار #بني_وليد، إذ تم الانتهاء من صيانة …
تم النشر منذُ 54 دقيقة
#الرائد_اقتصاد سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية في السوق الموازي. #ليبيا
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| في #أجدابيا، حملة على الباعة المتجولين الذين يفترشون بضاعتهم على …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| أنباء عن إعلاق مسلحين مجهولين مقر بعثة الأمم المتحدة في #جنزور.
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك