ليبيا_الآن| “انتصار محمد”، المسؤولة الإعلامية في غرفة عمليات #سرت التابعة لل…

#ليبيا_الآن| “انتصار محمد”، المسؤولة الإعلامية في غرفة عمليات #سرت التابعة للقوات المسلحة الليبية: لا صحة للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن وجود توتر في منطقة الهلال النفطي، الأمور هناك تسير بوتيرة طبيعية جدًا، وعلى الإعلام التأكد من صدقية الخبر قبل نقله.