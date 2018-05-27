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#ليبيا_الآن| نشرت بلدية #بنغازي اليوم الأحد، بيان توضيحي بشأن ملف القمامة، حول…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نشرت بلدية #بنغازي اليوم الأحد، بيان توضيحي بشأن ملف القمامة، حول ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي عن تكدس القمامة في المدينة.

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