#ليبيا_الآن| نشرت بلدية #بنغازي اليوم الأحد، بيان توضيحي بشأن ملف القمامة، حول ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي عن تكدس القمامة في المدينة.