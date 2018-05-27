#ليبيا_الآن| نشرت بلدية #بنغازي اليوم الأحد، بيان توضيحي بشأن ملف القمامة، حول ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي عن تكدس القمامة في المدينة.
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