ليبيا_الآن| استلم جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، أمس الأحد، شحنة “آنسول…

#ليبيا_الآن| استلم جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، أمس الأحد، شحنة “آنسولين” تحوي على 75 ألف حقنة، سيتم توزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| #فيديو- #خاص|| الروعة والحضارة والطبيعة، كلمات تختصرها “شحات”. ش…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
________________________________ Follow us on G+ AlAanTV ➨▌ ▌ Akbar AlAan ➨▌ ▌
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
الإعلامي محمد علي: ما حدث لفريق #الإتحاد من اعتداء بالضرب من قبل عناصر من …
تم النشر منذُ 7 ساعات
مصدر الخبر / عين ليبيا
#الرائد_أخبار نادي الاتحاد: “قوات الصاعقة اعتدت على فريق الاتحاد بمدينة #بنغاز…
تم النشر منذُ 8 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك