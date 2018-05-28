ليبيا_الآن| استلم جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، أمس الأحد، شحنة “آنسول…

#ليبيا_الآن| استلم جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، أمس الأحد، شحنة “آنسولين” تحوي على 75 ألف حقنة، سيتم توزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية.