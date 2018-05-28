#ليبيا_الآن| مركز #طبرق الطبي: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تواجد إرهابي داخل مبنى المركز بهدف تنفيذ عملية إرهابية،فوجئنا بأوامر أمنية بإخلاء المركزما تسبب فى هلع وخوف الأطقم الطبية والمرضى، ونطالب المسؤولين بتفح تحقيق حول ملابسات هذا الإجراء القانوني وغير الإنساني.
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قناة الان
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