#ليبيا_الآن| إنطلاق إجتماع باريس حول #ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، والإتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.
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