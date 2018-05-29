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#ليبيا_الآن| إنطلاق إجتماع باريس حول #ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، بحضور رئيس …

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إنطلاق إجتماع باريس حول #ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، والإتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.

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