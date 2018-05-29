#ليبيا_الآن| إنطلاق إجتماع باريس حول #ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، والإتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.