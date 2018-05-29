ليبيا_الآن| أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم م…

#ليبيا_الآن| أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب، أن #مصر حرصت على تقديم كل دعم لجهود التسوية السلمية #بليبيا، وأن يكون المسار الوحيد للحل السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة، حسب الإتفاق السياسى الليبى الموقع 2015.