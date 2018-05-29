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#ليبيا_الآن| أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم م…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب، أن #مصر حرصت على تقديم كل دعم لجهود التسوية السلمية #بليبيا، وأن يكون المسار الوحيد للحل السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة، حسب الإتفاق السياسى الليبى الموقع 2015.

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