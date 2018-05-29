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#ليبيا_الآن| مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة لمستشفى زوارة البحري أمس الأثني…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة لمستشفى زوارة البحري أمس الأثنين، بين مدير المستشفى السابق نظال العطوشي والمدير الجديد شكري العزابي، بحضور لجنة وزارة الصحة، وعضو بلدية #زوارة عصام الهاميسي.




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