ليبيا_الآن| مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة لمستشفى زوارة البحري أمس الأثني…

#ليبيا_الآن| مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة لمستشفى زوارة البحري أمس الأثنين، بين مدير المستشفى السابق نظال العطوشي والمدير الجديد شكري العزابي، بحضور لجنة وزارة الصحة، وعضو بلدية #زوارة عصام الهاميسي.







