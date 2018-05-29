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#ليبيا_الآن | باشر قبل أيام المجلس البلدي #زليتين بأعمال تعبيد ورصف الإسفلت عل…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشر قبل أيام المجلس البلدي #زليتين بأعمال تعبيد ورصف الإسفلت على جسر المدينة عبر شركة التألق المعماري المنفذة لمشروع صيانة وتحسين الجسر.




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