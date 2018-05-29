ليبيا_الآن | باشر قبل أيام المجلس البلدي #زليتين بأعمال تعبيد ورصف الإسفلت عل…

#ليبيا_الآن | باشر قبل أيام المجلس البلدي #زليتين بأعمال تعبيد ورصف الإسفلت على جسر المدينة عبر شركة التألق المعماري المنفذة لمشروع صيانة وتحسين الجسر.
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