#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى #ليبيا بيتينا موشايد، لبحث المصاعب التي تواجه قطاع النفط نتيجة شح الميزانيات، إضافة إلى تفشي ظاهرة تهريب الوقود. وأكّد الطرفان على أهميّة تتبّع كل الجهات المتورّطة في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. كما بحثا إمكانية تمديد وتوسيع مهمة القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي “عملية صوفيا”.