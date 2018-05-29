ليبيا_الآن | إستلمت بلدية #زوارة الدفعة الرابعة من مجموعة الأدوية والتحاليل ا…

#ليبيا_الآن | إستلمت بلدية #زوارة الدفعة الرابعة من مجموعة الأدوية والتحاليل الطبية، ضمن حملة الإمداد الطبي المقدمة من سفارة #إيطاليا للبلدية، وهي عبارة عن مضادات حيوية تُستعمل داخل قسم الطوارئ والأقسام.







