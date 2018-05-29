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#ليبيا_الآن | إستلمت بلدية #زوارة الدفعة الرابعة من مجموعة الأدوية والتحاليل ا…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستلمت بلدية #زوارة الدفعة الرابعة من مجموعة الأدوية والتحاليل الطبية، ضمن حملة الإمداد الطبي المقدمة من سفارة #إيطاليا للبلدية، وهي عبارة عن مضادات حيوية تُستعمل داخل قسم الطوارئ والأقسام.




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