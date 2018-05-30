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#ليبيا_الآن| استلم فرع الهلال الأحمر في #درنة، شحنة أدوية ومعدات طبية خاصة بمر…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استلم فرع الهلال الأحمر في #درنة، شحنة أدوية ومعدات طبية خاصة بمرضى الكلى.


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قناة الان

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