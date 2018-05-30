ليبيا_الآن| استلم فرع الهلال الأحمر في #درنة، شحنة أدوية ومعدات طبية خاصة بمر…

#ليبيا_الآن| استلم فرع الهلال الأحمر في #درنة، شحنة أدوية ومعدات طبية خاصة بمرضى الكلى.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
أكد علماء أنهم حققوا تقدما كبيراً في مجال محاربة احد انواع سرطان المخ والمعروف ب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| صباحكم تأمل في عظمة خلق الله..في تفاصيل الكون الد…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات أحوال الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء. #ليبيا
تم النشر منذُ 8 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_منوعات إمساكية شهر #رمضان، حسب توقيت #طرابلس. الأربعاء اليوم 14. #لي…
تم النشر منذُ 9 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك