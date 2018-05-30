#ليبيا_الآن| أعلنت المنظمة الدولية للهجرة IOM التابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع بلدية #بنغازي، إلى كافة الشركات الوطنية المؤهلة للمشاركة في تنفيذ مشاريع الصيانة بالمدينة.
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