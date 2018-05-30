ليبيا_الآن|رست سفينة(ميرنا) والتابعة لوكالة الربان العالمية للتوكيلات الملاحي…

#ليبيا_الآن|رست سفينة(ميرنا) والتابعة لوكالة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، أمس الثلاثاء بميناء #بنغازي البحري، محملة بـ 10416 طن من حبوب الذرة.