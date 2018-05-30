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#ليبيا_الآن|رست سفينة(ميرنا) والتابعة لوكالة الربان العالمية للتوكيلات الملاحي…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن|رست سفينة(ميرنا) والتابعة لوكالة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، أمس الثلاثاء بميناء #بنغازي البحري، محملة بـ 10416 طن من حبوب الذرة.

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