#ليبيا_الآن| ضبط أعضاء وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، أمس الثلاثاء ببلدية #طرابلس المركز، أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع داخل أحد الصيدليات، حيث تم قفل الصيدلة بالشمع الأحمر، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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