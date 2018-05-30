#ليبيا_الآن| ضبط أعضاء وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، أمس الثلاثاء ببلدية #طرابلس المركز، أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع داخل أحد الصيدليات، حيث تم قفل الصيدلة بالشمع الأحمر، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.









