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#ليبيا_الآن| ضبط أعضاء وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، أمس…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| ضبط أعضاء وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، أمس الثلاثاء ببلدية #طرابلس المركز، أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع داخل أحد الصيدليات، حيث تم قفل الصيدلة بالشمع الأحمر، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





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