ليبيا_الآن| أصدر مكتب جوازات مطار معيتيقة قرارًا بفرض ضريبة على الأجانب والأجن…

#ليبيا_الآن| أصدر مكتب جوازات مطار معيتيقة قرارًا بفرض ضريبة على الأجانب والأجنبيات المغادرين عبر المطار في حالة عدم ثبوت إجراءات إقامة قانونية لهم .

قيمة الضريبة تستخرج باحتساب قيمة الدخل الشهري وفقًا للحد الأدنى للأجور والمرتبات وهو 450 د.ل، في المدة التي أمضاها الأجنبي في البلاد.