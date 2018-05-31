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#ليبيا_الآن| أصدر مكتب جوازات مطار معيتيقة قرارًا بفرض ضريبة على الأجانب والأجن…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر مكتب جوازات مطار معيتيقة قرارًا بفرض ضريبة على الأجانب والأجنبيات المغادرين عبر المطار في حالة عدم ثبوت إجراءات إقامة قانونية لهم .
قيمة الضريبة تستخرج باحتساب قيمة الدخل الشهري وفقًا للحد الأدنى للأجور والمرتبات وهو 450 د.ل، في المدة التي أمضاها الأجنبي في البلاد.

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