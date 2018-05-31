#ليبيا_الآن | أقام مراقب إقتصاد #البريقه أحمد طاهر المقريف جولة تفقدية للإطلاع على سير العمل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالبلدية ومتابعة آلية توزيع السلع للمستهلك حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة.









