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#ليبيا_الآن | رحّلت المنظّمة الدولية للهجرة IOM 150 مهاجرًا صوماليًا غير شرعيًا…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | رحّلت المنظّمة الدولية للهجرة IOM 150 مهاجرًا صوماليًا غير شرعيًا من مراكز الإحتجاز في مدينة #طرابلس إلى #الصومال، بلدهم الأم، ضمن برنامج العودة الطوعية.




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