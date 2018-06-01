#ليبيا_الآن | رحّلت المنظّمة الدولية للهجرة IOM 150 مهاجرًا صوماليًا غير شرعيًا من مراكز الإحتجاز في مدينة #طرابلس إلى #الصومال، بلدهم الأم، ضمن برنامج العودة الطوعية.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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