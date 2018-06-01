#ليبيا_الآن | أجرى مراقب إقتصاد #توكرة جلال عبد الفتاح جولة تفقدية للإطلاع على سير عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البلدية ومتابعة آلية توزيع السلع للمستهلك حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
متسابقون يركضون بسرعة وجنون للحصول على قرص الجبن المتدحرج.. شاهد المنافسة الفريد…
تم النشر منذُ 55 دقيقة
بعد إعلان رحيله عن #ريال_مدريد.. تعرف على مسيرة #زيدان كمدرب مع النادي الملكي …
تم النشر منذُ 59 دقيقة
#ليبيا_الآن | إلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري سفيرة الاتحاد الأوروب…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | رحّلت المنظّمة الدولية للهجرة IOM 150 مهاجرًا صوماليًا غير شرعيًا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك