#ليبيا_الآن | أجرى مراقب إقتصاد #توكرة جلال عبد الفتاح جولة تفقدية للإطلاع على سير عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البلدية ومتابعة آلية توزيع السلع للمستهلك حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة.