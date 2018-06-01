ليبيا_الآن | أقامت أكاديمية دويتشه فيله دورات تدريبية لأعضاء اللجنة المركزية ل…

#ليبيا_الآن | أقامت أكاديمية دويتشه فيله دورات تدريبية لأعضاء اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية الليبية في #تونس، في إطار مشروع “الإعلام في #ليبيا – الاستقرار من خلال المصالحة”، حول بلورة مبادئها التوجيهية في مجال التواصل لنشر الوعي بشأن الانتخابات المحلية وبشأن الدور الهام الذي على الإعلام أن يضطلع به في هذه العملية. التدريب يُموله الاتحاد الأوروبي وتتولى أكاديمية دويتشه فيله ومعهد صحافة الحرب والسلام تنفيذه.