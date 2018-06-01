#ليبيا_الآن | نفذت لجنة جائزة المعلم المتميز، المنبثقة عن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في وزارة التعليم، ورشة عمل حول “التعريف بجائزة المعلم المتميز”بمشاركة عدد من خبراء المواد والمفتشين التربويين ومعلمي المواد الدراسية والنشاط في المدارس الواقعة في نطاق مراقبة التعليم #سوق_الجمعة، وبحضور مسؤولي القطاع وممثلين عن المجلس البلدي.
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